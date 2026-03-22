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Symbol FUPPF

Barclays Capital

FUCHS SE VZ Overweight

11:16 Uhr
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
33,62 EUR 1,02 EUR 3,13%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Anil Shenoy beließ seine operative Gewinnschätzung für 2026 in einer am Montag vorliegenden Studie weitgehend unverändert. Die Ergebnisse des Schmierstoffherstellers untermauerten seine Annahme einer robusten Ertragsqualität, die durch ein starkes Wachstum in allen Regionen untermauert werde./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,50 €		 Abst. Kursziel*:
55,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,67%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

11:16 FUCHS Overweight Barclays Capital
20.03.26 FUCHS Overweight Barclays Capital
20.03.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
20.03.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
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