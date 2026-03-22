Barclays Capital

FUCHS SE VZ Overweight

11:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Anil Shenoy beließ seine operative Gewinnschätzung für 2026 in einer am Montag vorliegenden Studie weitgehend unverändert. Die Ergebnisse des Schmierstoffherstellers untermauerten seine Annahme einer robusten Ertragsqualität, die durch ein starkes Wachstum in allen Regionen untermauert werde./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB