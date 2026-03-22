FUCHS Aktie
Marktkap. 3,96 Mrd. EURKGV 16,33
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Anil Shenoy beließ seine operative Gewinnschätzung für 2026 in einer am Montag vorliegenden Studie weitgehend unverändert. Die Ergebnisse des Schmierstoffherstellers untermauerten seine Annahme einer robusten Ertragsqualität, die durch ein starkes Wachstum in allen Regionen untermauert werde./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Overweight
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,50 €
|Abst. Kursziel*:
55,22%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,67%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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