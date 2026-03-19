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Symbol FUPPF

JP Morgan Chase & Co.

FUCHS SE VZ Overweight

09:21 Uhr
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
34,22 EUR 0,66 EUR 1,97%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im vergangenen Quartal die Erwartungen solide übertroffen, doch der Ausblick auf 2026 enttäusche, schrieb Angelina Glazova am Freitag. Die Konsensschätzungen könnten im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken. Glazova rechnet mit weiterem Druck auf die Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,64 €		 Abst. Kursziel*:
45,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,19%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

09:21 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
03.02.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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