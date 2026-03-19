FUCHS Aktie
Marktkap. 4,14 Mrd. EURKGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach Zahlen des Schmierstoffherstellers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Quartal lägen zwei Prozent über den Konsensschätzungen, während der freie Barmittelzufluss sogar um 38 Prozent darüber liege, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Die Ziele für 2026 sieht er im Rahmen der Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,64 €
|Abst. Kursziel*:
63,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,72%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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