DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,13 +0,8%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.323 -1,0%Euro1,1691 -0,1%Öl65,97 +0,4%Gold3.366 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Eckert Ziegler 565970 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch -- thyssenkrupp im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie knickt ein: Ergebnisprognose gesenkt - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte HelloFresh-Aktie knickt ein: Ergebnisprognose gesenkt - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte
Douglas-Aktie: Douglas wächst und knackt beim Umsatz die Milliarden-Marke Douglas-Aktie: Douglas wächst und knackt beim Umsatz die Milliarden-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Hellofresh unter Druck - Prognosen gesenkt, schwaches Quartal

14.08.25 08:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
8,15 EUR -0,22 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein schwaches zweites Quartal und gesenkte Jahresprognosen dürften den Aktien von HelloFresh am Donnerstag einen weiteren Rückschlag bringen. Nach zuletzt schon drei schwächeren Xetra-Handelstagen sackten die Aktien im vorbörslichen Tradegate-Handel nochmals um sechs Prozent ab. Sie steuern damit auf ihr niedrigstes Niveau seit Mitte Juli zu.

Wer­bung

Die UBS sprach in einem ersten Kommentar davon, dass der vorläufige Umsatz im zweiten Quartal erneut die Erwartungen verfehlt habe. Als Ergebnis davon sei der Ausblick über alle wichtigen Kennziffern hinweg gesenkt worden. Beim Umsatz geht der Kochboxen-Lieferant für 2025 nun von einem größeren Rückgang aus, während die Zielbänder für die operative Gewinnentwicklung gesenkt wurden. Zu schaffen macht dem Unternehmen der starke Euro.

Marcus Diebel von JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion davon, dass die Umsatzentwicklung wohl Fragen aufwirft hinsichtlich der Verfassung des Geschäftsmodells. Er erwartet, dass die Konsenserwartungen für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr um etwa 10 Prozent sinken werden./tih/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HelloFresh

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HelloFresh

DatumRatingAnalyst
08:01HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
10.07.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
07.07.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
07.07.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2025HelloFresh BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
29.04.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.06.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HelloFresh nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen