AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk mit Kurssprung - Studiendaten stützen
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Zuletzt stieg der Kurs um 4,1 Prozent. Er setzte damit seine Stabilisierung nach der über einjährigen Talfahrt fort. Mit 382 Kronen kostet die Aktie aber noch immer weniger als die Hälfte als ein Jahr zuvor.
Die Anteile an Novo Nordisk reagierten mit den Kursgewinnen auf günstige Studiendaten. Laut dem Abnehmmittel-Pionier weist das Medikament Ozempic zur Gewichtsreduktion deutlich bessere Eigenschaften als der Konkurrenzwirkstoff Dulaglutide des US-Herstellers Lilly (Eli Lilly) auf, was die Senkung kardiovaskulärer Risiken wie etwa Herzinfarkte und Schlaganfälle angeht. Dies habe eine Vergleichsstudie ergeben./mf/tav/jha/
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|09:06
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|16.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen