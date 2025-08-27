DAX24.160 +0,5%ESt505.429 +0,7%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1634 ±-0,0%Öl67,87 +0,1%Gold3.395 -0,1%
AKTIE IM FOKUS: Nvidia nach Zahlen von hohem Niveau aus unter Druck

28.08.25 08:37 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Quartalszahlen und Ausblick des Chipriesen NVIDIA haben die Anleger am Donnerstag nicht restlos überzeugt. Die Aktien der KI-Koryphäe gaben im Handel auf Tradegate um 2,7 Prozent nach verglichen mit dem Schlusskurs vom Vortag an der Nasdaq-Börse. Nvidia hatte bei Technik für Rechenzentren mit einem Umsatz von 41,4 Milliarden Dollar die Markterwartungen knapp verfehlt.

Erst vor gut zwei Wochen hatten Nvidia ein Rekordhoch erreicht bei 184,48 Dollar. Der Wert der Aktien hatte sich seit dem ersten Zollschock Anfang April schon wieder mehr als verdoppelt. Insofern dürfte die aktuell schwächere Tendenz für Anleger verschmerzbar sein. Analyst Matthew Britzman von der Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown sprach denn auch von einer schwachen Kursreaktion auf starke Resultate.

Groß war die Anspannung am Mittwoch angesichts dessen, was Nvidia nach Börsenschluss berichtete und was sich davon für den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) ableiten lässt. Im KI-Boom schlägt Nvidia Rekorde, würde aber gern Dutzende Milliarden Dollar mehr Geschäft in China machen. Nach US-Exportsperren und Gegenwind aus Peking verkauft der Konzern aktuell im chinesischen Markt gar nichts. Dessen ungeachtet sprang der Quartalsumsatz von Nvidia im Jahresvergleich um 56 Prozent auf fast 47 Milliarden Dollar hoch.

Das Muster übertroffener Erwartungen und höherer Ziele bleibe beim KI-Konzern bestehen, schrieb Harlan Sur von JPMorgan in seiner Reaktion auf die Zahlen. Nvidia sichere sich weiterhin einen Löwenanteil der Investitionen in diesem Bereich. Der Analyst hob sein Kursziel von 170 auf 215 Dollar an. Auch die Experten von Bernstein, Morgan Stanley und Bank of America schraubten ihre Kursziele weiter hinauf und liegen nun teils deutlich über der 200-Dollar-Marke./ajx/bek/stk

