NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 193,00 USD.

Um 15:53 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 193,00 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 193,61 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 193,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.931.048 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 195,30 USD. Gewinne von 1,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 86,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 55,11 Prozent sinken.

Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,040 USD je NVIDIA-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 202,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 27.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 46,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 30,04 Mrd. USD umgesetzt.

Am 19.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,52 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA

NVIDIA-Aktie im Visier: USA genehmigen milliardenschwere Exporte in die VAE

TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an