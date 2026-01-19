DAX24.844 +0,2%Est505.985 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 -0,8%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.382 -1,4%Euro1,1849 ±-0,0%Öl68,09 -0,7%Gold4.919 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Nikkei schließt tiefer -- Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
NORMA-Aktie gibt ab: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Geschäfte NORMA-Aktie gibt ab: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Geschäfte
Warren Buffett setzt auf Japan-Aktien: Berkshire Hathaway profitiert weiterhin enorm Warren Buffett setzt auf Japan-Aktien: Berkshire Hathaway profitiert weiterhin enorm
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

AKTIE IM FOKUS: Ottobock nach Zahlen mit Berg- und Talfahrt

17.02.26 10:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
56,30 EUR -1,80 EUR -3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ottobock sind am Dienstag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen unter Druck geraten. Als Stimmungsbremse erwies sich der Ausblick für das neue Jahr. Die Papiere des Prothesenherstellers hatten sich im frühen Handel zunächst um fast 9 Prozent auf 62,90 Euro erholt, der Schwung ließ aber schnell nach. Bei einem Kurs von 56,05 Euro notierten sie zuletzt gut drei Prozent im Minus.

Wer­bung

Das Rekordtief von 54,85 Euro aus der Vorwoche rückt damit wieder näher. Seit dem Börsengang im Oktober 2025 zu einem Ausgabepreis von 66 Euro haben die Anteilsscheine nun rund 15 Prozent verloren.

Experten lobten zwar grundsätzlich die Resultate, Analyst Richard Felton von Goldman Sachs störte jedoch der Umsatzausblick für 2026. Er liege leicht unter den Erwartungen und dem mittelfristig vom Unternehmen angestrebten Wachstumstempo.

Der Analyst hält das Ziel zwar eher für vernünftig und konservativ, in Verbindung mit dem trägen vierten Quartal könnte es aber zu Korrekturen am Konsens führen./ag/mis/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ottobock

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ottobock

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ottobock

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ottobock

DatumRatingAnalyst
09:16Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
22.01.2026Ottobock NeutralUBS AG
19.11.2025Ottobock BuyDeutsche Bank AG
19.11.2025Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025Ottobock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:16Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025Ottobock BuyDeutsche Bank AG
19.11.2025Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Ottobock NeutralUBS AG
19.11.2025Ottobock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ottobock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen