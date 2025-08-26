AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp Nucera ziehen an - Möglicher Auftrag aus Australien
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein möglicher Großauftrag aus Australien hat die Aktien von thyssenkrupp nucera am Donnerstag beflügelt. Nach einem Kurssprung von bis zu gut sechs Prozent behaupteten sie zuletzt ein Plus von 3,1 Prozent auf 9,28 Euro.
Damit hängen sie weiter in der Handelsspanne der vergangenen zwei Wochen fest. Seit Jahresbeginn steht immer noch ein Kursverlust von 12,5 Prozent zu Buche. Der Nebenwerte-Index SDAX hat in diesem Zeitraum um fast ein Viertel zugelegt.
Das australische Unternehmen Progressive Green Solutions (PGS) habe Thyssenkrupp Nucera als bevorzugten Lieferanten von Elektrolyseuren mit einer Gesamtleistung von 1,4 Gigawatt ausgewählt, teilte der Elektrolysespezialist mit. Ziel sei es, jährlich 7 Millionen Tonnen "grüne" Eisenpellets zu produzieren und die Hälfte davon in 2,5 Millionen Tonnen "grünes" heißbrikettiertes Eisen (HBI) umzuwandeln.
Man werde das Projekt, welches sich noch in einer frühen Planungsphase befinde, gemeinsam mit PGS weiterentwickeln. Die Realisierung steht dabei unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung.
Die Thyssenkrupp-Tochter (thyssenkrupp) hatte zuletzt über ein schwieriges Marktumfeld für sogenannten grünen Wasserstoff und die Zurückhaltung der Kunden bei finalen Investitionsentscheidungen geklagt./gl/mis
