thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp stabilisiert sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von thyssenkrupp hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 13,08 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 13,08 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 13,24 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,03 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 616.705 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 1,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,09 EUR. Dieser Wert wurde am 16.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,82 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,281 EUR im Jahr 2025 aus.

