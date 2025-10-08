thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag stärker
Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 12,85 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,8 Prozent auf 12,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 12,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 288.051 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 12,95 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 0,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 315,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,82 EUR.
thyssenkrupp gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,99 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,15 Mrd. EUR.
thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,281 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.
So bewerten Experten die thyssenkrupp-Aktie im September
EU-Kommission will Stahl-Zölle auf 50 Prozent verdoppeln
Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp & Co. geben ab: Gewinnmitnahmen in Stahlwerten
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
