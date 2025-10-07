thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 12,41 EUR nach.

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 12,41 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,34 EUR nach. Bei 12,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 173.321 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 12,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 4,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 3,09 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 301,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,82 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,29 Prozent verringert.

Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,281 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren verloren

So bewerten Experten die thyssenkrupp-Aktie im September

Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln