thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag im Plus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 12,71 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 12,71 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,95 EUR. Bei 12,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.554.058 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,95 EUR erreichte der Titel am 06.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 1,89 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2024 Kursverluste bis auf 3,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 75,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,340 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,82 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,281 EUR je Aktie aus.

