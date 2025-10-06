DAX24.428 +0,2%Est505.636 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.901 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,11 +1,2%Gold3.957 +1,8%
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Nachmittag stärker

06.10.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 12,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
12,59 EUR 0,07 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 12,60 EUR nach oben. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 12,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.350.428 thyssenkrupp-Aktien.

Bei einem Wert von 12,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 2,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2024 bei 3,09 EUR. Mit einem Kursverlust von 75,45 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,340 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,82 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,09 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,99 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,15 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,281 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

