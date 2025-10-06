DAX24.379 ±0,0%Est505.622 -0,5%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.116 +0,6%Euro1,1668 -0,5%Öl65,57 +1,9%Gold3.943 +1,5%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Top News
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Aktienkurs im Fokus

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag stärker

06.10.25 09:27 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 12,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
12,91 EUR 0,39 EUR 3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 12,64 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 12,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 168.160 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 0,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,09 EUR. Mit Abgaben von 75,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,340 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,82 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,29 Prozent zurück. Hier wurden 8,15 Mrd. EUR gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,281 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

