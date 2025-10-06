thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 12,64 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 12,64 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 12,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 168.160 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 0,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,09 EUR. Mit Abgaben von 75,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,340 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,82 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,29 Prozent zurück. Hier wurden 8,15 Mrd. EUR gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,281 EUR im Jahr 2025 aus.

