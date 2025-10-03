thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Vormittag Boden gut
Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 12,07 EUR zu.
Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 12,07 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,11 EUR. Bei 12,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 169.782 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.
Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,71 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,35 Prozent hinzugewinnen. Am 16.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 74,37 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,32 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,281 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
