thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Donnerstagmittag zu
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 12,52 EUR zu.
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 12,52 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,58 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.368.178 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.
Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 12,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,52 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 75,29 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,155 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,32 EUR.
Am 14.08.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,281 EUR je thyssenkrupp-Aktie.
So bewerten Experten die thyssenkrupp-Aktie im September
thyssenkrupp-Aktie klettert: Laut Vorständin 'Guter Austausch' mit Jindal Steel
Aktien von ArcelorMittall, thyssenkrupp & Co. stark: Hoffnung auf geringere Einfuhren
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
