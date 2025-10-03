thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag stark gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 12,51 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,7 Prozent auf 12,51 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.575.705 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 12,71 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,60 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,09 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,82 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,45 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 8,15 Mrd. EUR, gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,29 Prozent präsentiert.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2025 wird am 20.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,281 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

