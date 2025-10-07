DAX24.404 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.349 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.569 ±0,0%Euro1,1670 -0,4%Öl65,30 -0,3%Gold3.957 -0,1%
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagmittag südwärts

07.10.25 12:06 Uhr
Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 12,39 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
thyssenkrupp AG
12,43 EUR -0,17 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,4 Prozent auf 12,39 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 12,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 586.976 Stück.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,52 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 3,09 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,82 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 8,15 Mrd. EUR, gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,29 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,281 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

