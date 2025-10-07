thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 12,58 EUR bewegte sich die thyssenkrupp-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der thyssenkrupp-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 12,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 12,58 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 12,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,46 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 957.738 Stück gehandelt.

Am 06.10.2025 markierte das Papier bei 12,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 2,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2024 (3,09 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 306,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,155 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,82 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 14.08.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,09 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 8,15 Mrd. EUR, gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,29 Prozent präsentiert.

Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,281 EUR im Jahr 2025 aus.

