thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittwochmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 13,06 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 4,4 Prozent auf 13,06 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 13,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.180.070 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.
Am 08.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,23 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 1,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 76,32 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,82 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.
thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2025 wird am 20.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,281 EUR je thyssenkrupp-Aktie.
So bewerten Experten die thyssenkrupp-Aktie im September
EU-Kommission will Stahl-Zölle auf 50 Prozent verdoppeln
Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp & Co. geben ab: Gewinnmitnahmen in Stahlwerten
