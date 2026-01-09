DAX25.339 +0,3%Est505.992 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.565 -0,7%Euro1,1677 +0,4%Öl62,96 -0,1%Gold4.583 +1,6%
AKTIE IM FOKUS: TKMS steigt an MDax-Spitze - U-Boot-Auftrag in Indien

12.01.26 11:05 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
90,65 EUR 7,65 EUR 9,22%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) haben am Montag von der weiterhin aktuellen Aussicht auf einen Auftrag aus Indien profitiert. Am Vormittag setzten sie sich mit einem Kursplus von 5,7 Prozent an die Spitze im MDAX der mittelgroßen Werte. Damit geht der jüngste Aufwärtstrend weiter: Im noch jungen Jahr liegt das Plus bereits bei fast einem Drittel. Die Papiere von Mutterkonzern thyssenkrupp kamen derweil zum Wochenstart kaum vom Fleck.

Indien will in Zusammenarbeit mit TKMS in Mumbai sechs U-Boote im Wert von acht Milliarden Euro bauen. In Kürze wird die Unterzeichnung einer Vereinbarung erwartet, die auch ein Türöffner für weitere Kooperationen sein könnte. Deutschland will künftig vor allem im Rüstungsbereich enger mit Indien kooperieren und so auch die Abhängigkeit Indiens von russischen Rüstungslieferungen lösen./niw/stk/mis

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
06.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
15.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

