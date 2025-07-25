DAX24.384 +0,3%ESt505.470 +0,7%Top 10 Crypto15,98 +0,3%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.866 -0,8%Euro1,1693 +0,3%Öl65,98 -0,7%Gold3.344 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 BASF BASF11 UnitedHealth 869561 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick positiv -- Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Volatus, NVIDIA, Rüstungswerte, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger
NVIDIA-Aktie in Grün: Neue KI-Chips für China inmitten regulatorischer Unsicherheit? NVIDIA-Aktie in Grün: Neue KI-Chips für China inmitten regulatorischer Unsicherheit?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

AKTIEN IM FOKUS 2: DocMorris unter Druck nach Halbjahreszahlen - Redcare stabil

19.08.25 10:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,99 CHF -0,68 CHF -8,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
94,60 EUR 1,40 EUR 1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
30.980,2 PKT -12,8 PKT -0,04%
Charts|News|Analysen

(Neu: mehr Analysten und Details)

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Online-Apotheke DocMorris haben am Dienstag nach Halbjahreszahlen zweistellig verloren. Mit einem Abschlag von fast 13 Prozent rutschten sie wieder unter 7 Franken. Eine Rückkehr an das Jahrestief von 6,20 Franken droht. Die zuletzt kaum veränderten Papiere des Wettbewerbers Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) zeigten sich im deutschen MDax eher wenig beeindruckt.

Wer­bung

Die Analysten der UBS und der Baader Bank wiesen insbesondere auf die schwächere Geschäftsentwicklung gegenüber Redcare hin. Währungsbereinigt sei das Umsatzwachstum mit gut 10 Prozent schlechter ausgefallen als die gut 27 Prozent von Redcare, konstatierte Baader-Experte Volker Bosse. Im Rezeptgeschäft sei DocMorris in Deutschland um 40 Prozent gewachsen, Redcare indes um 160 Prozent.

Auch die ZKB äußerte sich kritisch. Trotz verstärkter Marketingausgaben sei der Umsatzbeitrag von Neukunden für rezeptpflichtigen Produkte im zweiten Quartal unverändert zum Vorquartal geblieben. Von einer Beschleunigung könne daher keine Rede sein.

Redcare hatte Ende Juli über das erste Halbjahr berichtet. Vom damaligen Zwischenhoch bei 114 Euro fielen die Papiere zuletzt gut 19 Prozent zurück. Auf Jahressicht liegen die Aktien gar rund 30 Prozent im Minus. DocMorris haben derweil sogar etwa zwei Drittel an Wert verloren./jl/hr/AWP/mf/ag/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf DocMorris

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DocMorris

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

DatumRatingAnalyst
10:46DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
09:21DocMorris AddBaader Bank
09:21DocMorris SellUBS AG
05.08.2025DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
15.07.2025DocMorris HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:46DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
09:21DocMorris AddBaader Bank
05.08.2025DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
04.06.2025DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.07.2025DocMorris HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025DocMorris HoldDeutsche Bank AG
12.05.2025DocMorris HoldWarburg Research
15.04.2025DocMorris HoldDeutsche Bank AG
14.04.2025DocMorris HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:21DocMorris SellUBS AG
08.05.2025DocMorris ReduceBaader Bank
16.04.2025DocMorris ReduceBaader Bank
13.03.2025DocMorris SellUBS AG
07.02.2025DocMorris SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DocMorris AG (ex Zur Rose) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen