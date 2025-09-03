Alibaba Aktie News: Alibaba verbilligt sich am Donnerstagabend
Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 130,80 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Alibaba-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 130,80 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 130,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.025.314 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Bei 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 13,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 80,30 USD fiel das Papier am 14.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2025 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,71 CNY je Aktie ausschütten.
Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,95 Prozent auf 34,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 13.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 56,25 CNY je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie
Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen
Alibaba-Aktie zieht kräftig an: Umsätze im KI-Bereich steigen sprunghaft an
Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Alibaba
Analysen zu Alibaba
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.2017
|Alibaba Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|09.01.2017
|Alibaba Accumulate
|Standpoint Research
|29.10.2015
|Alibaba Hold
|Standpoint Research
|06.05.2015
|Alibaba Hold
|T.H. Capital
|23.02.2012
|Alibabacom neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.04.2017
|Alibaba Reduce
|Standpoint Research
|02.12.2011
|Alibabacom reduce
|Nomura
|25.11.2011
|Alibabacom reduce
|Nomura
|27.09.2011
|Alibabacom underperform
|Macquarie Research
|12.08.2011
|Alibabacom underperform
|Macquarie Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen