Alibaba Aktie News: Alibaba verbilligt sich am Donnerstagabend

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 130,80 USD ab.

Die Alibaba-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 130,80 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 130,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.025.314 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 13,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 80,30 USD fiel das Papier am 14.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2025 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,71 CNY je Aktie ausschütten.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,95 Prozent auf 34,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 56,25 CNY je Aktie belaufen.

