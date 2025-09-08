Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,4 Prozent auf 147,45 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,4 Prozent auf 147,45 USD. Bei 148,00 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 146,13 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.071.444 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,42 USD) erklomm das Papier am 18.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,30 USD. Dieser Wert wurde am 14.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,03 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,21 CNY je Alibaba-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 29.08.2025. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,39 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,59 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,24 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 56,30 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

