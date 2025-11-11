Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Alibaba

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 163,84 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 163,84 USD. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 163,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 188.069 Alibaba-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,59 Prozent hinzugewinnen. Am 14.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 50,99 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,23 CNY belaufen.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 1,39 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 34,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Alibaba am 13.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2026 49,45 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

