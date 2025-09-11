DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.902 -0,5%Nas22.117 +0,3%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,55 +1,9%Gold3.646 +0,3%
Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag mit Verlusten

12.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 153,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
130,60 EUR -1,60 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 153,42 USD abwärts. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 152,98 USD. Mit einem Wert von 154,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 631.266 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 156,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 2,23 Prozent wieder erreichen. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 47,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,23 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 29.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 34,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 56,02 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken

Börse in Tokio auf Allzeithoch - Rekorde an der Wall Street beflügeln

Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen

In eigener Sache

