Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Alibaba Aktie News: Alibaba wird am Nachmittag ausgebremst

21.08.25 16:11 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba wird am Nachmittag ausgebremst

21.08.25 16:11 Uhr

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 118,61 USD ab.

Alibaba
102,40 EUR -0,20 EUR -0,19%
Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 118,61 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 117,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 117,77 USD. Bisher wurden heute 258.682 Alibaba-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,42 USD) erklomm das Papier am 18.03.2025. Gewinne von 25,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.08.2024 (79,21 USD). Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 49,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,93 CNY.

Alibaba veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 1,39 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,49 Mrd. USD – eine Minderung von 3,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,59 Mrd. USD eingefahren.

Die Alibaba-Bilanz für Q1 2026 wird am 29.08.2025 erwartet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Alibaba möglicherweise am 28.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 63,76 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

