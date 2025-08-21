DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.716 +2,1%Nas21.494 +1,9%Bitcoin99.752 +3,1%Euro1,1716 +0,9%Öl67,52 -0,2%Gold3.371 +1,0%
Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag freundlich

22.08.25 16:09 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 121,44 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
105,00 EUR 3,40 EUR 3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 121,44 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alibaba-Aktie sogar auf 122,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,55 USD. Zuletzt wechselten 340.075 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 18,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.08.2024 (79,21 USD). Abschläge von 34,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,93 CNY aus.

Alibaba gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,25 Prozent auf 32,49 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33,59 Mrd. USD gelegen.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 29.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.08.2026 erwartet.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2026 auf 63,76 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

NVIDIA-Aktie dennoch etwas höher: China rät wohl von NVIDIAs H20-Chips ab

Alibaba-Aktie: Cloud-Offensive bei Alibaba - Milliardenbudget für Rechenzentren und KI

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

