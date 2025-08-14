Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagabend mit Aufschlag

Alibaba im Blick

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 122,95 USD.

Die Alibaba-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 122,95 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,40 USD aus. Bei 120,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.057.776 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 20,72 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.08.2024 bei 79,21 USD. Mit einem Kursverlust von 35,58 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,93 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier.

Alibaba ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,49 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.08.2025 erfolgen. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Alibaba möglicherweise am 28.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 63,76 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

NVIDIA-Aktie dennoch etwas höher: China rät wohl von NVIDIAs H20-Chips ab

Alibaba-Aktie: Cloud-Offensive bei Alibaba - Milliardenbudget für Rechenzentren und KI