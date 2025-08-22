Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag höher

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 126,00 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 126,00 USD zu. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 126,71 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,71 USD. Zuletzt wurden via New York 530.906 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,42 USD) erklomm das Papier am 18.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.08.2024 bei 79,21 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 37,13 Prozent wieder erreichen.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,93 CNY ausgeschüttet werden.

Alibaba veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,25 Prozent auf 32,49 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.08.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.08.2026 wird Alibaba schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 61,65 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

