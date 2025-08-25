DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.588 +0,4%Nas21.574 +0,1%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1632 -0,1%Öl67,81 +0,8%Gold3.396 +0,1%
Alibaba im Fokus

Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Abend nach

27.08.25 20:24 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Abend nach

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 122,03 USD ab.

Aktien
Aktien
Alibaba
104,80 EUR -1,60 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 122,03 USD. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 120,94 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 120,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.090.278 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,42 USD) erklomm das Papier am 18.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 21,63 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.08.2024 Kursverluste bis auf 79,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,93 CNY aus.

Alibaba veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 32,49 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.08.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.08.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 61,65 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

