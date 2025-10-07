Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 363,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 364,00 EUR zu. Bei 363,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.954 Allianz-Aktien.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 281,80 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,78 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 361,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,50 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

