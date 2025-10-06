Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Montagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 364,30 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 364,30 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 365,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 362,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 143.166 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 4,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,65 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,78 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 361,29 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,09 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,87 EUR je Aktie.

