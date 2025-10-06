DAX24.425 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.347 +0,2%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.870 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1713 -0,1%Öl65,26 +1,4%Gold3.957 +1,8%
Profil
Blick auf Aktienkurs

Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Montagnachmittag fester

06.10.25 16:10 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Montagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 364,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
363,90 EUR 1,80 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 364,30 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 365,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 362,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 143.166 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 4,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,65 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,78 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 361,29 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,09 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,87 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor einem Jahr verdient

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
