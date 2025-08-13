Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag nordwärts

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 375,30 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 375,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 375,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 371,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 304.037 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.05.2025 auf bis zu 378,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,85 Prozent Luft nach oben. Am 15.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 256,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 46,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,80 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 359,29 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 7,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,09 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,79 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

