Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 380,00 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 380,00 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 380,20 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 378,80 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 163.357 Aktien.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 0,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 260,00 EUR am 16.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 31,58 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,81 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 359,29 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 44,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 56,06 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Am 12.11.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

