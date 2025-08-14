DAX24.524 +0,6%ESt505.465 +0,6%Top 10 Crypto16,73 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1681 +0,3%Öl66,32 -0,9%Gold3.339 +0,1%
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen ohne klare Richtung -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- Buffett Depot, Novo Nordisk, Lilium im Fokus
Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag mit Aufschlag

15.08.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Allianz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
379,90 EUR 4,50 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 379,40 EUR zu. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 379,60 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 378,80 EUR. Zuletzt wechselten 26.543 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 379,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei 260,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 45,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,81 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 359,29 EUR.

Am 07.08.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,09 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 44,50 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

