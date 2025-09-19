Allianz Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Allianz

Kurs der Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 347,10 EUR.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 347,10 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 345,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 346,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 194.741 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 281,80 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 18,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,76 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 361,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,50 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

