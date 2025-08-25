Allianz Aktie News: Allianz gibt am Mittag nach
Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 366,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Allianz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 366,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 364,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 368,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 195.368 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (380,30 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,68 Prozent hinzugewinnen. Am 27.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 273,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,75 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 359,29 EUR je Allianz-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,50 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,82 EUR je Allianz-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Allianz-Aktie im Fokus: Allianz setzt Aktienrückkaufprogramm unvermindert fort
DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|19.02.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen