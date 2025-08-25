Allianz Aktie News: Allianz gibt am Mittag nach

Kurs der Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 366,80 EUR.

Die Allianz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 366,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 364,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 368,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 195.368 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (380,30 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,68 Prozent hinzugewinnen. Am 27.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 273,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,75 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 359,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,50 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,82 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Allianz-Aktie im Fokus: Allianz setzt Aktienrückkaufprogramm unvermindert fort

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht