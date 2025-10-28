Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Dienstagmittag seitwärts

So entwickelt sich Allianz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 356,20 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 356,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 357,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 355,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 357,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.789 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 380,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 6,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 281,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,89 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,80 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 361,43 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,09 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 54,00 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 14.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

