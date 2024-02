Alphabet C (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet C (ex Google) am Donnerstagmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alphabet C (ex Google). Das Papier von Alphabet C (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 143,26 USD.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 155,20 USD. Dieser Kurs wurde am 30.01.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet C (ex Google)-Aktie 8,33 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2023 Kursverluste bis auf 88,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,97 Prozent würde die Alphabet C (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 155,00 USD für die Alphabet C (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet C (ex Google) am 30.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 86.310,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Alphabet C (ex Google) rechnen Experten am 04.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet C (ex Google) ein EPS in Höhe von 6,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

