DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.825 ±-0,0%Nas22.325 +0,8%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,37 +0,7%Gold3.679 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
DAX mit unsicherem Wochenstart: Was den Leitindex heute und in den kommenden Tagen bewegt DAX mit unsicherem Wochenstart: Was den Leitindex heute und in den kommenden Tagen bewegt
Während Google kämpft: 5 KI-Medienriesen, die ihr Geschäft neu erfinden Während Google kämpft: 5 KI-Medienriesen, die ihr Geschäft neu erfinden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Alphabet A (ex Google) im Fokus

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag fester

15.09.25 16:13 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 247,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
211,50 EUR 5,80 EUR 2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 247,83 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 250,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 245,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.566.170 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 250,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,53 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,537 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 231,17 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank sieht Blasenrisiko im S&P 500

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Gewinnmitnahmen nach Kursexplosion der Oracle-Aktie: Tesla-Chef Musk wieder reicher als Ellison

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
22.05.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen