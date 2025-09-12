Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag fester

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 247,83 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 247,83 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 250,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 245,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.566.170 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 250,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,53 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,537 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 231,17 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

