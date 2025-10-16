Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 256,08 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 256,08 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 256,94 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 251,81 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.708.527 Aktien.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,94 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 0,34 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 140,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,557 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 240,33 USD.

Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 96,54 Mrd. USD gegenüber 84,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,92 USD je Aktie belaufen.

