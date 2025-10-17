DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.299 +0,2%Top 10 Crypto14,69 -1,6%Nas22.690 +0,6%Bitcoin91.192 -1,3%Euro1,1670 -0,2%Öl61,33 +0,5%Gold4.226 -2,3%
Heute im Fokus
US-Börsen mit leichtem Rebound -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Aktienentwicklung

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Abend zu

17.10.25 20:23 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Abend zu

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 253,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
217,15 EUR 1,85 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 253,55 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 253,55 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 250,70 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.814.947 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,94 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 1,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,53 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 80,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,557 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 240,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 96,54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 84,64 Mrd. USD umgesetzt.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 04.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 9,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
