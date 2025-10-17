Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 249,67 USD.
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 249,67 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 247,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 250,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.092.467 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 2,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 140,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 43,71 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,557 USD, nach 0,600 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 240,33 USD aus.
Am 23.07.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,89 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,06 Prozent auf 96,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,92 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.05.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2019
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.2008
|Google sell
|Merriman Curhan Ford & Co
|19.11.2008
|Google ausgestoppt
|Nasd@q Inside
|16.03.2007
|Google Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|08.03.2006
|Google im intakten Abwärtstrend
|Der Aktionär
