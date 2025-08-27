Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Donnerstagabend vor

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 212,10 USD zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 212,10 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 212,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 207,38 USD. Zuletzt wechselten 3.988.480 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,22 USD an. Gewinne von 0,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 33,74 Prozent sinken.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,516 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 214,00 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,89 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 96,54 Mrd. USD gegenüber 84,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,94 USD je Aktie.

