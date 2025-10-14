Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon verliert am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 214,36 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 214,36 USD ab. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 212,60 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.708.471 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,13 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 161,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 24,63 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,63 USD an.

Am 31.07.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 167,70 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 147,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 23.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,67 USD je Amazon-Aktie belaufen.

