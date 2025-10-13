DAX24.347 +0,4%Est505.556 +0,5%MSCI World4.271 +0,8%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.541 +1,5%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,65 +2,5%Gold4.099 +2,0%
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Kurs der Amazon

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Kursplus

13.10.25 16:08 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 219,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
189,50 EUR 2,52 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 219,63 USD. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 219,63 USD aus. Mit einem Wert von 217,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 2.067.654 Stück.

Bei 242,51 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,42 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 161,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,44 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie.

Am 31.07.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,67 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

Nachrichten zu Amazon

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
