Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 219,63 USD.

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 219,63 USD. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 219,63 USD aus. Mit einem Wert von 217,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 2.067.654 Stück.

Bei 242,51 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,42 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 161,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,44 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie.

Am 31.07.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,67 USD je Amazon-Aktie.

