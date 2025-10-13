Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon reagiert am Montagabend positiv

Amazon im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 220,26 USD.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 220,26 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 220,67 USD zu. Bei 217,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 5.297.992 Stück.

Am 05.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,10 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,63 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 167,70 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 147,98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,67 USD fest.

