Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Aktie im Blick

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend auf rotem Terrain

14.10.25 20:23 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 217,11 USD.

Die Amazon-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 217,11 USD. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 212,60 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 215,50 USD. Zuletzt wechselten 6.134.757 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Bei 161,56 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,63 USD.

Amazon ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 167,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 147,98 Mrd. USD eingefahren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,67 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com

